Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin’e destek için yola çıkan Sumud Filosu’na ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

“İsrail yönetimine ‘dur’ diyebilme cesareti Sumud Filosu’dur”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında küresel sermaye ve İsrail yönetimine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine ‘Dur!’ diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu.”

“Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir”

Kılıçdaroğlu, filoya destek veren milletvekilleri ve vatandaşlara da mesaj gönderdi.

Açıklamasında CHP’li Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile filoya eşlik eden vatandaşlara seslenen

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın:

Ayaklarına taş değer,

Gemilerine dalga vurur,

Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir;

Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur.”

“İnsanlık vicdanını Filistin’e taşıyan kardeşlerime bin selam”

Kılıçdaroğlu paylaşımının sonunda, Filistin’e destek amacıyla yola çıkanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun.”