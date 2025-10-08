Son Mühür- Toplum Çalışmaları Enstitüsü (TÇE), 2 bin 17 kişiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’nin Milliyetçilik Haritası 2025” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Veriler, Türkiye toplumunun kimlik, aidiyet ve siyaset konularında güçlü bir milliyetçilik dalgası içinde olduğunu gösterdi.

Her 4 kişiden 3’ü “Milliyetçiyim” diyor

Araştırmaya göre Türkiye’de katılımcıların yüzde 73,4’ü kendini “milliyetçi” veya “çok milliyetçi” olarak tanımlıyor.



Siyasi dağılımda bu oran:

MHP’de yüzde 95,3,

Zafer Partisi’nde yüzde 98,2,

İYİ Parti’de yüzde 85,9,

AK Parti’de yüzde 76,2,

CHP’de yüzde 73 olarak ölçüldü.

Bağımsızlık, ulusal kimlik ve vatan bütünlüğü kavramlarına güçlü destek gözlenirken, DEM Parti (Yeşil Sol) seçmeninde ise bu oran yüzde 43,9 düzeyinde kaldı.

Türk kimliği ümmetçiliği geride bıraktı

“Kendinizi öncelikle hangi kimliğin parçası olarak görüyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, Türk kimliğinin toplum genelinde öne çıktığını gösterdi.

Katılımcıların:

Yüzde 56’sı “Türk milletinin”,

Yüzde 40’ı “İslam ümmetinin” parçası olduğunu söyledi.

CHP seçmeninin %80’i, MHP’lilerin %63,4’ü, İYİ Partililerin %74,5’i “Türk milletinin parçasıyım” derken, AK Parti seçmeninin %60,4’ü kendini “İslam ümmetine” ait hissetti.

“Türkiye’ye bağlı olan herkes Türk kabul edilmeli”

TÇE’nin anketinde toplumsal kapsayıcılık konusuna da yer verildi.



Katılımcıların yüzde 72,6’sı,

“Kökeni ne olursa olsun, kendini Türk hisseden ve Türkiye’ye bağlı olan herkes Türk kabul edilmelidir”

ifadesine katıldığını belirtti.

Bu görüşe en yüksek destek İYİ Parti (%85,3) ve AK Parti (%77,3) seçmenlerinden geldi.

Anayasada ‘Türklük’ kavramı kalmalı

Katılımcıların yüzde 80’i, “Anayasada Türklük kavramı olmalıdır” görüşünü desteklerken, yalnızca yüzde 15,3’ü kavramın çıkarılması gerektiğini savundu.

Parti bazlı dağılımda:

AK Parti seçmeninin yüzde 82,7’si,

CHP seçmeninin yüzde 89,3’ü,

MHP seçmeninin yüzde 95,7’si,

İYİ Parti seçmeninin yüzde 96,3’ü,

Zafer Partisi seçmeninin tamamı (%100), Türklük vurgusunun korunmasından yana tavır aldı.

"Öcalan’a özgürlük yok"

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün katılımcılara yönelttiği “Öcalan serbest bırakılmalı mı?”

sorusuna verilen yanıtlar Türkiye’deki ortak tutumu net şekilde ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 87,8’i “Hayır, serbest bırakılmamalı” dedi. Bu oran, MHP seçmeninde %97,3, AK Parti’de %91,5, CHP’de %93,5 olarak kaydedildi. Kendini milliyetçi olarak tanımlayanların %96,9’u ve Atatürkçülerin %95,1’i, Öcalan’ın serbest kalmasına karşı çıktı.

PKK’lılara af önerisine toplumdan sert yanıt

Ankette, “Silah bırakılması durumunda PKK’lı militanlara af çıkarılmalı mı?” sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 82’si “Hayır” yanıtını verdi.

Partilere göre dağılım:

AK Parti: %85,3

CHP: %87,9

MHP: %92,4

Zafer Partisi: %100

DEM Parti: %14,9 (Evet diyen kesim)

Yani toplumun neredeyse tamamı, “silah bıraksa dahi PKK’ya af” fikrine karşı.

DEM Parti’yi Meclis’te temsil etsin istenen isim

TÇE’nin son sorusu ise politik tercihleri net biçimde ortaya koydu.

Katılımcılara,

“Meclis kürsüsünde DEM Parti’yi temsil etmesini kimi tercih edersiniz?”

sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre her partiden seçmen çoğunlukla Selahattin Demirtaş yanıtını verdi.

CHP seçmeninin yüzde 70,8’i,

MHP’nin yüzde 38,8’i,

İYİ Parti’nin yüzde 72,1’i,

AK Parti’nin yüzde 39,5’i, Demirtaş’ı tercih etti. Abdullah Öcalan ise hiçbir parti tabanında yüzde 5’i aşamadı.

Milliyetçilik siyaset üstü ortak kimliğe dönüşüyor

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün değerlendirmesine göre, elde edilen sonuçlar milliyetçiliğin Türkiye’de siyasi kimlikleri aşan bir aidiyet biçimi haline geldiğini gösteriyor.

Araştırmada; eğitim seviyesi yükseldikçe, yaş ilerledikçe ve gelir arttıkça “milliyetçiyim” diyenlerin oranının da yükseldiği vurgulandı.