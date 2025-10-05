CHP TBMM Grubu’nun Bolu Abant’ta düzenlediği iki günlük 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin bir kısmının katılmadığı öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Ufuk Çakır ve İnan Akgün Alp çalıştaya mazeretsiz olarak katılmadı.

CHP yönetimi, partinin Meclis grubundaki uyum, iletişim ve siyaset stratejilerini değerlendirmek amacıyla hafta sonu Abant’ta bir araya geldi. Toplantılarda yeni dönemde Meclis performansının artırılması, yerel yönetimlerle koordinasyonun güçlendirilmesi ve parti içi iletişim kanallarının yeniden yapılandırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Ancak toplantıya Kılıçdaroğlu döneminde aktif rol alan bazı milletvekillerinin katılmaması, parti içinde yeni bir ayrışmanın işareti olarak yorumlandı.

Parti kurmayları, çalıştayın “katılımın yüksek olduğu verimli bir toplantı” şeklinde geçtiğini belirtirken, bazı vekillerin yokluğu dikkatlerden kaçmadı.

İki vekilin katılmama nedeni belli oldu

Kampa katılmayan vekillerden İnan Akgün Alp ve Hüseyin Yıldız’ın hasta oldukları gerekçesiyle kampa katılmadıkları öğrenildi.