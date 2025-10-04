Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe koyacağı yeni düzenleme, taşımacılık sektöründe tartışma yarattı. 3,5 ton ve altındaki kamyonet ile panelvan türü araçlara kantar zorunluluğu getiren karar, zaten ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafın tepkisini çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, uygulamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir dizi soru yöneltti.

3,5 Ton Altındaki Araçlara Kantar Zorunluluğu Geri Dönüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, 12 Nisan 2022’de kaldırılan kantar muafiyetini yeniden uygulamaya koyuyor. Yeni düzenlemeye göre, daha önce denetimden muaf olan 3 bin 500 kilogram ve altındaki kapalı kasa araçlar artık kantar kontrolüne tabi tutulacak. Ağırlık sınırını aşan veya yönlendirmelere uymayan sürücülere yaklaşık 16 bin 800 TL idari para cezası uygulanacak.

Uygulama henüz başlamadan, sektörde endişe yaratmış durumda. Taşımacı esnaf, kantar noktalarında uzun kuyruklar oluşacağını, beklemelerin zaman ve ekonomik kayıplara yol açacağını, ayrıca şehir içi trafiğinde aksamalara neden olacağını belirtiyor.

“300 Kiloluk Yük Hakkı, Ticari Faaliyeti İmkânsız Hale Getiriyor”

CHP’li Karasu, uygulamanın teknik olarak da sorunlu olduğuna dikkat çekerek şu örneği verdi:

“Boş ağırlığı 3 bin 200 kilogram olan bir kamyonete yalnızca 300 kilogram yük taşıma hakkı verilmesi, aracın ticari anlamda işlevini yitirmesi anlamına gelir. 25 tonluk araçların yollara verdiği zarar ortadayken, 3 tonluk kamyonetlere bu denli kısıtlama getirilmesi teknik olarak tartışmalıdır.”

Karasu, bu düzenlemenin binlerce esnafı mağdur edeceğini vurgulayarak “Zaten mazot, lastik, sigorta ve bakım maliyetleriyle boğuşan taşımacılık sektörü için bu karar, yeni bir ekonomik yük anlamına geliyor. Bu, esnafa ceza yazma politikasından başka bir şey değildir” dedi.