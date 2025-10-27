Son Mühür - CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptal talebinin reddedilmesinin ardından, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki bazı CHP’lilerin yeni bir parti kuracağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Yalanladı

Yeni parti söylentilerine Kemal Kılıçdaroğlu kısa ve net bir yanıt verdi. Nefes yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, iddiaları “Tümüyle palavra” sözleriyle yalanladı. Ona yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da söylentilerin gerçek olmadığını vurgulayarak, "Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuşoğlu, mahkeme eğer “mutlak butlan” kararı verseydi, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul edeceğini şu sözlerle açıkladı:

''Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey'in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok. Entelektüel çalışmalar sürecek. Dünyanın da değişim dönemindeyiz ve herkesin bir şeyler yapması gerekiyor.''