Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda Doğu Karadeniz için turuncu uyarı yaptı. Açıklamada, 21 Eylül 2025 öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı vurgulandı.

Sel ve taşkınlara müdahale sürüyor

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların meydana geldiği, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale edildiği belirtildi. Çalışmaları koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize’ye intikal ettiği açıklandı.

Bakanlar sahada incelemelerde bulundu

Rize’de bulunan bakanlar, AFAD Başkanı ve yerel yöneticiler, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Milletvekili Harun Mertoğlu ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de yer aldı.

Binlerce personel görev yapıyor

AFAD’ın açıklamasına göre turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yağışlara; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, emniyet, özel idare, belediye ve sivil toplum kuruluşları toplamda 2 bin 614 personel ve 984 araçla müdahale ediyor. Kapanan yolların açılması, enerji kesintilerinin giderilmesi ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yağışların şiddeti artacak

Meteoroloji verilerine göre Doğu Karadeniz’de sağanak yağışların etkisini sürdüreceği bildirildi. Özellikle Giresun ve Trabzon’da kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışların (51-100 kg/m²) beklendiği ifade edildi.

Vatandaşlara uyarı: Dikkatli ve tedbirli olun

AFAD, toprak doygunluğu nedeniyle heyelan riskine dikkat çekerek, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.