Son Mühür- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki yoğun programını cezaevlerindeki tutuklu siyasetçilere yaptığı ziyaretlerle sürdürdü. Hafta sonu Edirne F Tipi Cezaevi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

Ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek TİP Milletvekili Can Atalay ve eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ayrıca eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Çırağan Sarayı’nda yoğun katılım

Cezaevi ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün törenine katıldı. Nikah şahitleri arasında CHP’li Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve sanatçı Orhan Gencebay yer aldı. Düğün, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda ismin bir araya geldiği bir etkinlik olarak kayda geçti.

İmamoğlu ile görüşme planı ertelendi

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun İBB dosyasındaki iddianameyi detaylı olarak inceledikten sonra İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.