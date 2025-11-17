CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından parti tarafından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri hız kesmeden devam ediyor. 8 aydır devam ettirilen mitinglerin 70. durağı Kilis olmuştu. Kilis'te bugün "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirildi. Mitinglerin yeni adresi ise belli oldu.

71. adres belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni miting durağı belli oldu. Mitingin yeni adresi Sultangazi olarak açıklandı.

Gazi Cemevi önünde gerçekleştirilecek!

CHP'nin 71. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Sultangazi'de saat 19.30'da Gazi Cemevi önünde gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan paylaşımda, "ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganına yer verilerek, vatandaşlar Sultangazi mitingine davet edildi. Bu mitingin de vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.