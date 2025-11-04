Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar’da çocuklara yönelik sosyal ve eğitsel yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Belediye Başkanı Helil Kınay, Esendere Mahallesi’nde ilçenin 3’üncü Ücretsiz Oyun Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Akademi, çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişim odaklı bir ortamda oyunla öğrenmesini amaçlıyor.

Açılışa yoğun katılım

Törene Başkan Helil Kınay’ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda aile katıldı.

Maliyeciler Mahalle Muhtarı Sadet Kaya, “Çocuklar mutlu olursa aileler de mutlu olur. Bu düşünce için Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir ise tasarruf döneminde gerçekleştirilen hizmete dikkat çekerek, “Kısıtlı koşullara rağmen çözüm üretildi, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her küçük dokunuş daha büyük adımların başlangıcı”

Açılış konuşmasında çocukların umut olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, “Çocuklarımızın hayallerine ve saf bakışına ihtiyacımız var. Atatürk’ün gösterdiği yolda, her küçük dokunuşun daha büyük adımların başlangıcı olduğuna inanıyoruz” dedi. Kınay, akademinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Karabağlar’da paylaşan, üreten, dayanışma içinde bir geleceği birlikte kuracağız” diye konuştu.

Bir merkez daha geliyor

Esendere Oyun Akademisi’nin, Özgür Çocuk Evi ve Ali Fuat Erden Oyun Akademisi’nin ardından açıldığını belirten Kınay, yıl sonuna kadar dördüncü akademinin de hizmete alınacağını söyledi.

Çocuklarla açılış

Kurdeleyi çocuklarla birlikte kesen Başkan Kınay, akademide düzenlenen etkinliklere de katıldı. Merkezde 3–5 yaş arası 20 çocuk uzman eğitmenler eşliğinde haftanın belirli günlerinde sanat, drama, resim ve bilim atölyelerine katılacak.