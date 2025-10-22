Sosyal medyada son günlerde TikTok fenomeni Khaby Lame’in trafik kazasında hayatını kaybettiğine dair söylentiler hızla yayıldı. Çok sayıda paylaşımda, Lame’in bir kaza sonucu öldüğü iddia edildi ve bu haber, takipçileri arasında ciddi endişe yarattı. Özellikle X ve Facebook üzerinde dolaşan fotoğraf ve metinlerle, milyonlarca kişiye ulaşan bu iddialar kısa sürede gündemin üst sıralarına çıktı.

Ancak yapılan resmi açıklamalar ve bilgi doğrulama kuruluşlarının verilerine göre, Khaby Lame’in ölümüne dair ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Lame’in menajeri ve yakın çevresi ise internet fenomeninin sağlığının yerinde olduğunu açıkladı. Ünlü isim, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımda takipçilerine herhangi bir sorun olmadığını gösterdi.

Khaby Lame kimdir?

Khaby Lame, Senegal’de doğduktan sonra çocuk yaşta İtalya’ya gitti. 2020’deki pandemi döneminde işini kaybettikten sonra TikTok üzerinden kısa videolar hazırlamaya başladı. Özellikle kelimesiz mizah içerikleri ve kendine has el hareketleriyle tüm dünyada tanındı. Şu an 160 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Lame, sosyal medyanın en çok izlenen isimlerinden biri oldu. Fenomenin özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor; kişisel yaşantısını medya ve takipçilerinden uzak tutmayı tercih ediyor.

Viral ölüm söylentilerinin ardındaki teknik detaylar

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan sahte ölüm haberlerinde genellikle çekici başlıklara ve gerçek dışı fotoğraflara yer veriliyor. Reuters ve Snopes gibi doğrulama siteleri bu iddiaların hiçbir gerçekle ilgisi olmadığını belirtti. Yapılan analizlere göre, "Khaby Lame öldü" şeklindeki sahte başlıklar tıklama almak ve kullanıcıların kişisel verilerini toplamak amacıyla kullanılıyor. BBC Trending’den alınan verilere göre, bu şekilde sahte ölüm haberleri son bir yıl içinde yüzde 80 oranında artış gösterdi.

Sosyal medya fenomenlerinin yanlış bilgiler nedeniyle mağdur olma ihtimali artıyor. Uzmanlar takipçileri bu tip iddialara karşı bilinçli olmaya davet ediyor, tıklama tuzağına düşmemeleri gerektiğini vurguluyor. Khaby Lame ise son paylaşımıyla hayatta olduğunu bir kez daha kanıtladı ve gelişmeleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.