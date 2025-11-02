Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), medya diplomasisi misyonu doğrultusunda uluslararası çapta ses getirecek yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. 6–9 Kasım tarihleri arasında Alanya’da düzenlenecek 5. Küresel Medya Buluşması, 41 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 310 gazeteciyi bir araya getirecek.

Alanya’daki Eftelya Marin Otel’de başlayacak programda, medya temsilcileri, akademisyenler ve iletişim uzmanları dört gün boyunca dijital dönüşüm çağında gazeteciliğin geleceği, etik habercilik, yapay zekâ kullanımı, dezenformasyonla mücadele, yerel basının güçlendirilmesi ve medya eğitimi gibi başlıkları tartışacak.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bu yılki buluşmanın yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda Türk basınının uluslararası görünürlüğünü artıracak stratejik bir adım olduğunu vurguladı. “Gazetecilerimiz bu buluşmayla hem deneyimlerini paylaşacak hem de mesleğin geleceğine yön verecek bilgi ve beceriler kazanacak. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla güçlü bir dayanışma ortamı oluşturacağız.” dedi.

Küresel Başarı Ödülleri sahiplerini bulacak

Etkinliğin en önemli bölümlerinden biri 8 Kasım akşamı Lonicera World Otel’de gerçekleştirilecek ödül töreni olacak. Törende, gazetecilik alanında fark yaratan isimler, medya profesyonelleri, devlet adamları, bilim insanları ve sanatçılar ödüllendirilecek.

Bu yıl onur konukları arasında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yer alacak. Ayrıca, ilk kez Kırım Türkü gazeteci İsmail Gaspıralı adına farklı kategorilerde “onur ödülleri” de verilecek.

Türk medyasının küresel etkisi güçleniyor

Kurulduğu günden bu yana medya dayanışmasını ve etik ilkeleri güçlendirmeyi hedefleyen KGK, Alanya programıyla Türk basınının uluslararası itibarını bir kez daha vurgulamayı amaçlıyor.

Dim, etkinlik sonunda yayımlanacak sonuç bildirgesinin, Türkiye’nin medya politikalarına ve uluslararası iletişim stratejilerine ışık tutacağını belirtti.