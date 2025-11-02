Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde ilk sırada yer alan EspressoLab, uzun süre muhalif seçmen tarafından protesto edilmişti. Boykotun ardından şirketin cirosunda önemli düşüş yaşandığı belirtilmişti. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, EspressoLab’in üniversite kampüslerinden elde ettiği kârın tamamını 19 Mart gösterileri sırasında mağduriyet yaşayan kişilere bağışlayacağını açıklamasıyla birlikte, marka listeden çıkarılmıştı.

Yurtdışı yatırımlar için sermaye arayışı

Son yıllarda hızlı büyüme trendi yakalayan EspressoLab, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında faaliyetlerini artırmak istiyor. Şirketin Mısır’da 15, Fas’ta 16, Suudi Arabistan’da ise sekiz şubesi bulunuyor. Toplamda dokuz ülkede faaliyet gösteren marka, yurt dışı yatırımlarını finanse edebilmek amacıyla yeni ortaklar arıyor.

ÜNLÜ & Co süreci yönetecek

Mergermarket’in aktardığı bilgilere göre, EspressoLab bu kapsamda yatırım danışmanlığı için ÜNLÜ & Co’yu yetkilendirdi. Şirketin 2026 yılına kadar toplam 685 şubeye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Tam satış seçeneği masada

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, EspressoLab mart ayında başlayan boykot sürecinin ardından hem yerli hem de yabancı yatırımcılarla temaslarını yoğunlaştırdı. Şirket, yalnızca ortaklık değil, tüm hisselerin devrine yönelik olası satış tekliflerini de değerlendirmeye aldı.