Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’nde, kestane üretiminde verim ve kaliteyi artıracak yeni çeşitlerin deneme hasadı yapıldı. Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi’nde geliştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marigoule çeşitleri, hastalıklara ve gal arısına karşı yüksek dayanıklılığıyla öne çıktı.

Islah çalışmalarında 15 yıllık emek

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, 15 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmaların sonucunda hastalıklara, zararlılara ve don olaylarına dayanıklı yeni çeşitler geliştirdiklerini belirtti.

Prof. Dr. Serdar, “Bu istasyonda hem yerli Anadolu kestanelerini hem de Çin ve Japon türleriyle yapılan melezleri deniyoruz. Akyüz ve Ali Nihat çeşitleri gal arısına karşı dayanıklı, Betizak ve Marigoule çeşitleri ise verim açısından oldukça başarılı sonuçlar verdi. Ayrıca yeni aday çeşitlerimizden A55, bu yıl yaşanan don olaylarından etkilenmeden yüksek performans sergiledi” dedi.

Araştırmanın yalnızca çeşit geliştirmeyle sınırlı olmadığını vurgulayan Serdar, “Aynı zamanda hangi anaçların daha uyumlu olduğunu, aşı tutma oranlarını ve farklı iklim koşullarına dayanıklılıklarını da inceliyoruz. Bu yıl kuraklık, gal arısı ve ilkbahar donu gibi zorluklara rağmen verim elde ettik. Özellikle Betizak ve Marigoule çeşitlerinde öne çıkan bir başarı gözlemledik” ifadelerini kullandı.

“Dayanıklı çeşitler tarımsal geleceği güvence altına alacak”

OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muharrem Özcan ise araştırma merkezinde yürütülen çalışmaların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Özcan, “Bölgemize özgü tüm ürünlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Farklı kestane çeşitlerini verim, kalite ve hastalıklara dayanıklılık açısından değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarla hem üreticinin hem de ülke tarımının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.