Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı.

Enkaz bölgesinde saatler süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından 20 askerimizin naaşına ulaşılmıştı.

20 şehidimize son veda

20 şehidimiz için Mürted Hava Meydanı Komutanlığı’nda askeri tören gerçekleştirilmişti. Düzenlenen askeri törende duygu dolu anlar yaşanmıştı. Törene şehit aileleri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katılmıştı.

Şehadetten birkaç saat önceki konuşması ortaya çıktı

Düşen askeri uçakta şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun, şehadetten yalnızca birkaç saat önce kız kardeşiyle yaptığı son WhatsApp konuşması ortaya çıktı.

Kardeşi rüyasını anlattı: “Sabah namazını kıldım, çok ağladım”

Kuyucu’nun kız kardeşi, sabah saatlerinde ağabeyine mesaj atarak iyi olup olmadığını sordu. Kardeşi, gördüğü rüyayı şu ifadelerle paylaştı:

“Evet, rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuştun. Uyandığımda da ağlıyordum.”

“Keşke öyle bir şey olsa ama nerede…”

Şehit Ahmet Yasir Kuyucu, şehadetten saatler önce yazdığı mesajda, “Hayırlara gelsin kardeşim. Keşke öyle bir şey olsa ama nerede…” ifadelerini kullandı.

Ardından kardeşini rahatlatmak için, “Sırtın açık yatmışsındır belki.” diyerek onu teselli etmeye çalıştı.

“Üzülme kardeşim”

Kardeşinin hala üzüldüğünü söylemesi üzerine Kuyucu’nun yazdığı son mesaj, “Üzülme kardeşim.” oldu. Bu mesajdan kısa süre sonra ise acı haber geldi.

Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehit olan 20 askerin isimleri şöyle duyuruldu:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın