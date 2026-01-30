Son Mühür/ Seçil Ünlü- Kızılay Mahallesi’nde evinde ölü bulunan Erdem Taşbaşı’nın naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları taziye için eve akın etti. Kadınların küçük eve sığındığı, erkeklerin ise bahçede toplandığı sırada Bornova’da şiddetli yağış başladı.



Araç Yok Dediler



Amcasının vefatı ile sarsılan Cihan Taşbaşı ve yakınları, vatandaşın en temel hakkı olan taziye çadırı, sandalye ve ikram aracı için Bornova Belediyesi’ni aradı.

Ancak alınan cevap, sosyal belediyecilik anlayışının bittiği nokta oldu. Belediye yetkilileri ellerinde sandalye olduğunu ancak bunu adrese ulaştıracak araç ve personel bulunmadığını beyan etti.

Acılı ailenin, “Araç bizden, gelip biz alalım” teklifi bile bürokrasiye takılarak reddedildi. Belediye görevlileri hizmetin ancak sabah saatlerinde verilebileceğini söyleyerek telefonu kapattı.



Sandalyeleri Kendi Paralarıyla Kiraladılar



Çaresiz kalan aile mahalle muhtarına ulaştı ancak belediyenin katı tutumu muhtarın girişimlerini de sonuçsuz bıraktı.



Şiddetli yağmur altında sırılsıklam olan vatandaşlar, komşu bahçelerdeki derme çatma tentelerin altına sığındı. En acı gününde belediyeden destek göremeyen Cihan Taşbaşı, sonunda çözümü dışarıdan parayla sandalye kiralamakta buldu.

Bornova Belediyesi Bir Kez Daha Sınıfta Kaldı

Kısa bir süre önce yaşanan doktor skandalının ardından yaşanan taziye krizi, Bornova halkını isyan ettirdi.

Vatandaşlar şu soruları soruyor:



-Bir belediyenin cenaze evine gönderecek tek bir aracı yok mu?

-Halkın en acı gününde yanında olmayacaksanız, o belediye binası neden var?

-Doktor skandalında sustunuz, bu yağmur altındaki zulme ne diyeceksiniz?

Bornova’da üst üste yaşanan bu olaylar, münferit birer hata olmaktan çıkmış, kurumsal bir yönetim zafiyetine dönüşmüştür.

Bir yanda 4 saat doktor bekleyen bir aile, diğer yanda yağmur altında "araç yok" diye reddedilen bir taziye evi... Bornova Belediyesi'nin bu "vurdumduymaz" tavrı sadece etik bir sorun değil, aynı zamanda kamu hizmetinin kusurlu işletilmesidir.

Sorumlular hesap verene, Bornova halkı hak ettiği hizmeti alana kadar takipte olacağız.