İstanbul Kadıköy’de yaşanan olay, Türkiye’de gündemi bir süre meşgul etti. 24 Ocak’ta 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda akranlarıyla kısa süreli bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte olay yerinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerinde; Mattia’nın beş yerinden bıçaklandığı ve yere düştükten sonra bir diğer şahıs tarafından tekmelendiği belirtildi. Ağır yaralanan Mattia, 15 gün süren hastane tedavisinin sonunda yaşamını yitirdi.

Cinayet vakasıyla ilgili olarak Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dört kişi hakkında dava açıldı. Davanın sonucunda mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren Berkay Budak (15) ve Umutcan Baba’yı “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, pişmanlık göstermedikleri ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi şartlarının oluşmadığını gerekçe gösterdi. Diğer iki isim olan Ayberk Doğan ile Kerim Özbağ ise tahliye edildi.

Minguzzi Cinayeti Davasında Yargılama Süreci

Sanıklar arasında yer alan Kerim Özbağ için de süreç yakından takip edildi. Özbağ, olay günü diğer şüphelilerle birlikte pazarda bulunduğu tespit edilen kişiler arasındaydı. Soruşturma sırasında gözaltına alınan Kerim Özbağ, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde suçla doğrudan bağlantısı olmadığı kanaatine varıldı ve mahkeme tarafından beraat kararı çıktı.

Kerim Özbağ Kimdir?

Kerim Özbağ, 2011 yılı Ekim ayında dünyaya geldi. Minguzzi cinayeti davasında adı geçen Özbağ henüz 14 yaşında. Söz konusu münakaşanın yaşandığı gün pazarda olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltında tutulsa da sonrasında serbest bırakıldı ve mahkemede beraat etti.

Kerim Özbağ Kaç Yıl Ceza Aldı?

Mahkeme, Kerim Özbağ’ın olaya doğrudan dahil olmadığına hükmederek beraatine karar verdi. Yargı sürecinin sonunda Özbağ, Minguzzi davasında herhangi bir ceza almadı ve serbest kaldı.

Bu davada mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren iki sanığa toplamda 48 yıl hapis cezası verirken, Kerim Özbağ ile birlikte bir diğer sanık hakkında cezai uygulamaya gitmedi. Cinayet davası, çocukların dahil olduğu olaylarda yargı sürecinin dikkatle ele alınmasının gerekliliğini bir kez daha gösterdi.