Son Mühür- “Havhavhav” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan rapçi, “Live in Arena” konseptiyle sahneye çıkarken binlerce kişi konser alanını doldurdu.

Sahneye atlamaya çalışan hayranının kalçası yandı

Konser sırasında bazı izleyiciler sahneye çıkmak için girişimde bulundu. PopBizde tarafından paylaşılan görüntülere göre, sahneye atlamaya çalışan bir hayran, platform kenarında temas ettiği sıcak bir bölüm nedeniyle kalçasından yanık aldı. Olay anında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, güvenlik ekibi müdahale ederek izleyiciyi alandan uzaklaştırdı.

Ceket izdihamı sosyal medyada tartışıldı

Konserin ilerleyen anlarında Lvbel C5’in üzerindeki ceketi seyircilere doğru fırlatması kalabalıkta hareketliliğe neden oldu. Hayranların ceketten parça kapmaya çalıştığı bu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde bazı izleyicilerin ceket için birbirleriyle itiştiği dikkat çekti.

Hem sahneye atlama girişimi hem de ceket izdihamına ilişkin görüntüler, konser sonrası sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.