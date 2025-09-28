Son Mühür/ Begüm Mol- 27 Eylül 2025 Cumartesi akşamı ekrana gelen MasterChef Türkiye’de eleme potasında Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan, Çağatay, Barış ve Aslı yarıştı. Yarışmacılar, şeflerin beklentilerini karşılamak için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gecenin sonunda jüri kararına göre elenen isim Meryem Sevinç oldu.

Gözyaşlarıyla veda etti

Elendiğini öğrenen Meryem Sevinç duygusal anlar yaşadı. Yarışmacı, gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



“Ailemden özür dilerim. Çok inanmışlardı bana. Buradan elenmem kötü bir aşçı olduğum anlamına gelmez ama burada şartlar çok farklı. Büyük bir stres altındayız. Umudumu kaybettiğim noktada bu yarışmaya başvurdum. Aslında bu mesleğe isteyerek girmedim, bir kaza sonucu ayak bileğimden sakatlanınca bu alana yöneldim. Sonrasında mutfağı sevmeye başladım. Kadın aşçı olmak gerçekten çok zor. Burası benim için bir ışık oldu.”

Meryem Sevinç kimdir?

MasterChef’te elenen Meryem Sevinç, Kocaeli’nin İzmit ilçesinden yarışmaya katıldı. 23 yaşındaki genç yarışmacı, gastronomiye duyduğu ilgi ve mutfağa olan sevgisiyle dikkat çekiyordu.

Sevinç, MasterChef’in ilk turunda Kocaeli mutfağından özel bir yemek hazırlayarak jüri karşısına çıkmış, üç şeften de “evet” almayı başarmıştı. Yöresel tatları modern dokunuşlarla yeniden yorumlamasıyla beğeni toplamıştı.