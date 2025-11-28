Son Mühür- Tören kapsamında sahneye çıkan Kerem Bürsin’e GQ tarafından onur ödülü takdim edildi. Bürsin’in ödül için sahneye çıkışı ve verilen mesajlar geceye damga vuran anlar arasında yer aldı.

Söyleşide Laviscount eşlik etti

Ödül öncesinde gerçekleştirilen özel söyleşide Kerem Bürsin’e, Emily In Paris dizisiyle dünya çapında ün kazanan Lucien Laviscount eşlik etti. İkilinin sohbeti izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada gündem oldu

Bürsin ve Laviscount’un samimi diyalogları ve sıcak görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem haline geldi. Çok sayıda kullanıcı etkileşim alarak ikilinin Dubai buluşmasını konuştu.