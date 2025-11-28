Son Mühür- Ece Gürsel, programda erkek arkadaşıyla ilgili bir alışkanlığın kendisini rahatsız ettiğini belirterek, “Dışarıdan eve girdiğimizde üstüyle koltuğa oturunca çok irite oluyorum” ifadelerini kullandı.



Sunucunun, “Üstüyle… neyle oturacak?” sorusu karşısında Gürsel açıklamasını detaylandırdı.

“Git önce üstün başını değiştir, duşunu al”

Gürsel, temizlik konusundaki hassasiyetini şu sözlerle ifade etti: “Git önce bir üstün başını çıkar, duşunu al, temiz ol. Dışarıdan gelinen kıyafetlerle eve oturulmasını doğru bulmuyorum.” Programdaki bu anlar, yayınlanmasının ardından sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Gürsel’in açıklamaları, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar ünlü isme destek vererek, “Kadın erkek fark etmez, dışarıdan gelince üst değiştirilmeli,” “Doğru söylemiş,” “O kıyafetlerle koltuğa oturmak gerçekten rahatsız edici” yorumlarını yaptı. Bazı kullanıcılar ise Gürsel’in açıklamalarını fazla hassas bulduklarını ifade etti.