Son Mühür - UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’in sahasında Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği maç, Hırvat medyasında büyük ses getirdi. Spor gazeteleri ve internet siteleri, Dinamo Zagreb’in etkileyici oyununu övgü dolu manşetlerle aktardı.

Özellikle Sportske’nin öne çıkan manşeti, Hırvat temsilcisinin galibiyetini esprili bir ifadeyle değerlendirdi: Maviler, Türk çorbasını şık bir şekilde yudumladı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrılırken, Dinamo Zagreb karşısında etkili bir direnç ortaya koyamadı. Hırvat medyası ise Dinamo’nun galibiyetini sadece skorla değil, oyun üstünlüğüyle de hak ettiğine dikkat çekti.