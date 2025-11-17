Aydın’da havaların soğumasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda soba hareketliliği başladı. Özellikle modern evler ve kış bahçelerinde estetik görünümleri nedeniyle şömine tipi modeller vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kentte sabah ve akşam serinliklerinin artmasıyla birlikte ısıtıcı ve soba arayışı gözlemlenirken, esnaf, sobanın artık birçok evde temel bir ihtiyaçtan çok yaşam alanlarını güzelleştiren bir dekor unsuru hâline geldiğini belirtiyor. Sobacılar, kent merkezinde geleneksel kullanımın azalmasına rağmen, modern konutlarda ve kış bahçelerinde şömine modellerine olan talebin her geçen yıl arttığını ifade ediyor.

Satışlar soğuk havalara bağlı

Soba satışı yapan Batuhan Büyüktarakçı, yılın ilk soğuk dalgasının Eylül-Ekim aylarında yaşandığını ve satışların o dönemde hızlı ilerlediğini dile getirdi. Ardından sıcak havaların etkisiyle satışların yavaşladığını belirten Büyüktarakçı, “Soğuklar tekrar kendini göstermeye başladığında çarşıda hareketlilik artacak” dedi.

Kömür yerine elektrik ve doğalgaz tercihi

Kömür fiyatlarındaki artışın vatandaşları elektrikli ısıtıcı ve doğalgaza yönlendirdiğini ifade eden Büyüktarakçı, “Enflasyon ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, kömür fiyatları oldukça yüksek. Bu nedenle insanlar artık elektrikli ısıtıcı ve doğalgazı daha ekonomik buluyor. Ayrıca odun, kömür ve külle uğraşmak istemeyenler de var” şeklinde konuştu.

Şömine modelleri dekoratif unsur olarak öne çıkıyor

Büyüktarakçı, sobanın geleneksel ısınma aracından çıkıp, özellikle şömine tipi modellerin estetik bir dekor öğesi hâline geldiğini belirtti. Lüks konutlar ve kış bahçelerinde daha çok zevk amacıyla tercih edilen bu ürünler, doğalgazın ulaşmadığı kırsal bölgelerde ise halen temel ihtiyaç olarak kullanılıyor.

Soba fiyatları 3 bin TL’den 35 bin TL’ye kadar değişiyor

Sobaların fiyat aralıklarının model ve özelliklere göre farklılık gösterdiğini aktaran Büyüktarakçı, “Kovalı sobalar 3 bin TL’den başlayıp 6 bin 500 TL’ye kadar, fırınlı kovalı modeller 6 bin TL’den 12 bin TL’ye kadar, şömine tipi sobalar ise 10 bin TL’den 35 bin TL’ye kadar fiyatlandırılıyor” dedi.