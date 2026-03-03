Son Mühür - ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dördüncü gününde sürerken, İran da misilleme saldırılarıyla karşılık veriyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. ABD ordusu ise cumartesi günü başlayan operasyonlardan bu yana İran’da 1250’den fazla hedefin vurulduğunu duyurdu. İran’da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Sahadaki çatışmaların şiddeti artarken, taraflardan gelen açıklamalar gerilimin düşmediğini ortaya koydu.

''40 ABD askeri öldü''

İran, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki ABD Büyükelçiliği’ni iki insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıya ilişkin hasar ya da can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde ABD askerlerinin bulunduğu bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Sahadan aktarılan ilk bilgilere göre, hedef alınan noktada 160’tan fazla ABD donanma personelinin bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği ve 70’inin yaralandığı iddia edildi. ABD makamları ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

Hizbullah'tan Lübnan hamlesi

Dün sabah saatlerinde çatışmalar Lübnan sınırına sıçradı. İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı ateş açıldı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte çatışmaların yalnızca İran ile İsrail arasında kalmadığı, bölgedeki diğer aktörlerin de doğrudan sürece dahil olduğu görüldü.