Son Mühür - ABD’nin en tanınmış ailelerinden Kennedy’lerin “laneti” yeniden gündeme geldi. Eski Başkan John F. Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg, kanserle mücadele ettiğini açıkladı. 35 yaşındaki Schlossberg, Mayıs 2024’te nadir görülen bir mutasyonla ortaya çıkan akut miyeloid lösemi teşhisi aldığını ve doktorların muhtemelen bir yıl ömrü kaldığını aktardığını belirtti. Kennedy ailesi neredeyse bir asırdır süregelen talihsizliklerle anılıyor. The New Yorker için kaleme aldığı yazıda Schlossberg, teşhisin kendisi için büyük bir şok olduğunu ifade etti ve çocuklarının kendisini hatırlayıp hatırlamayacağı konusunda kaygılarını paylaştı. Genç kadın, hastalık sürecinde kemoterapi ve iki kez kemik iliği nakli dahil çeşitli tedaviler gördüğünü, ayrıca bazı kan kanserlerine etkili olduğu bilinen CAR-T hücre tedavisi klinik çalışmasına katıldığını belirtti.

Çocukluk aşılarını tekrar yaptırmış

Schlossberg, tedavilerin ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve çocukluk aşılarını yeniden yaptırmak zorunda kaldığını açıkladı. Yılın başında löseminin nüksettiğini ve doktorlarının bunun nadir mutasyonla bağlantılı olduğunu belirttiğini aktaran Schlossberg, son klinik deney sırasında doktorların kendisine yaklaşık bir yıl ömür biçtiğini ifade etti. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy Jr.’ın kuzeni olan Schlossberg, sağlık sistemine olan güveninin sarsıldığını dile getirdi. Tatiana Schlossberg, eski Başkan JFK’nin kızı Caroline Kennedy’nin kızı konumunda bulunuyor. Kennedy laneti kronolojisi Kennedy ailesinin “lanetli” olarak anılmasına yol açan olayların geçmişi 1940’lara kadar gidiyor. Ailenin tarihte en çok akılda kalan olayı ise ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikaste uğraması oldu. Bu olayların kronolojisi ise şu şekilde sıralanıyor: 12 Ağustos 1944 – John F. Kennedy'nin kardeşi Joseph P. Kennedy Jr., pilotluk yaptığı askeri uçağın İngiltere’nin Doğu Suffolk bölgesi üzerinde infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. 9 Eylül 1944 – Kathleen Kennedy'nin evli olduğu eşi Hartington Markisi William Cavendish, Belçika'nın Heppen civarında bir Alman keskin nişancı tarafından vurularak öldü. 13 Mayıs 1948 – Kathleen "Kick" Kennedy (resmi adıyla Kathleen Cavendish, Hartington Markizi olarak bilinir) Fransa'da meydana gelen bir uçak kazasında yaşamını yitirdi. 23 Ağustos 1956 – John F. Kennedy'nin kızı Arabella Kennedy doğum sırasında hayatını kaybetti. 9 Ağustos 1963 – John F. Kennedy'nin oğlu Patrick Bouvier Kennedy, 7 Ağustos’ta Massachusetts’teki Otis Hava Üssü’nde erken doğumdan iki gün sonra bebek solunum sıkıntısı sendromu nedeniyle vefat etti. 22 Kasım 1963 – ABD Başkanı John F. Kennedy, Dallas, Teksas'ta başkanlık aracında seyahat ederken suikasta kurban gitti. 6 Haziran 1968 – ABD senatörü ve Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy, Kaliforniya ön seçimlerindeki zaferinin ardından Los Angeles’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 23 Ocak 1974 – Joseph P. Kennedy Jr.’ın ölümüne kadar birlikte olduğu Athalia Ponsell Lindsley, evinde öldürüldü. 25 Nisan 1984 – Robert F. Kennedy’nin oğlu David A. Kennedy, Florida’nın Palm Beach kentindeki bir otel odasında uyuşturucu aşımı nedeniyle yaşamını yitirdi. 31 Aralık 1997 – Robert F. Kennedy’nin oğlu Michael LeMoyne Kennedy, Colorado, Aspen’de bir ağaca çarpmasının ardından kayak kazasında öldü. 16 Temmuz 1999 – John F. Kennedy Jr., pilotluğunu yaptığı uçağın Massachusetts, Martha's Vineyard açıklarında düşmesi sonucu eşi Carolyn Bessette-Kennedy ve kız kardeşi Lauren Bessette ile birlikte yaşamını yitirdi. 16 Eylül 2011 – Ted Kennedy’nin kızı Kara Kennedy, Washington DC’de bir spor salonunda egzersiz yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 16 Mayıs 2012 – Robert F. Kennedy Jr.'ın eşi Mary Richardson Kennedy, New York, Bedford’daki evinde intihar ederek hayatına son verdi. 1 Ağustos 2019 – Robert F. Kennedy’nin torunu Saoirse Kennedy Hill, Massachusetts, Hyannis Port’taki Kennedy Yerleşkesi’nde kazara uyuşturucu aşımı nedeniyle yaşamını yitirdi. 2 Nisan 2020 – Robert F. Kennedy’nin torunu Maeve Kennedy McKean, Chesapeake Körfezi’nde kısa bir kano gezisi sırasında sekiz yaşındaki oğlu Gideon ile birlikte kayboldu. Cesetleri o hafta içinde körfezden çıkarıldı; otopsi, ikisinin de çalkantılı ve soğuk suda kazara boğulduğunu ortaya koydu.