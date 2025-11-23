Son Mühür- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin Rusya'nın işgaline karşı uzun vadeli askeri kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, önümüzdeki 10 yıl içinde 100 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile bir niyet mektubu imzaladığını söyledi.

Zelenskiy, Villacoublay askeri havaalanında bir Rafale jeti ve Fransız ve Ukrayna bayrakları önünde Macron ile niyet mektubunu imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu, dünyanın en büyük hava savunması olacak, dünyanın en büyüklerinden biri olacak" dedi.



Dassault hisseleri hızlı yükseldi...



Elysee, Rafale sayısını doğruladı ve anlaşmanın uçak üreticisi Dassault'un ürünü Rafale uçaklarının yanı sıra hava savunma sistemleri, bombalar ve insansız hava araçlarını da içerdiğini söyledi.

Macron, 100 Rafale, bu çok büyük bir rakam. Ukrayna ordusunun yeniden canlanması için buna ihtiyacımız var." dedi ve anlaşmanın Fransa ve Dassault için de iyi bir haber olduğunu ekledi.

Dassault hisseleri hızla yükseldi ve anlaşma haberi sonrası yüzde 7.4 değer kazandı.



Batılı silah baronları...



Avrupa politikasını yerinde takip eden gazeteci Ömer Aydın anlaşmanın borç içinde yüzen Fransa için avantajlı olduğuna dikkat çekerek,

''Ukrayna Fransa'dan 100 Rafale savaş uçağı satın aldı ama...

Fransa'nın bu uçakları teslim etmesi 2035'i bulacak.

2028'den önce teslimat yok.

Ama önemli olan Fransa'nın para kazanması!

Fransa batıyor, rekor borçların en azından faizi için bir şekilde kaynak lazım..

Zavallı Ukrayna..

Batılı silah baronlarının gelir kapısı oldu.

Avrupa orduları sayelerinde silah depolarını yeniliyor. Eski model silah ve mühimmatı Ukrayna'ya satıyorlar hem de iyi paraya.

Elinde kalan ne varsa Ukrayna'ya satıyorlar.

Ukrayna halkının 50 yıllık geleceği ipotek altına alındı.'' değerlendirmesinde bulundu.