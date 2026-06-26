Son Mühür- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, son günlerde çalışanların maruz kaldığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, mevcut düzendeki çelişkileri sert bir dille eleştirdi.

Özellikle şirketlere tanınan ayrıcalıkların, emekçilere neden layık görülmediğini sorgulayan Doğruyol, "Asgari ücretliye yılda bir kez, memura emekliye yılda iki kez zam yapanlar, kamudan ihale alarak hizmet veren şirketlerin hak edişlerine her ay enflasyon oranında zam yaparak ödemektedirler." dedi.

Hayat pahalılığının her geçen gün vatandaşı zorladığını dile getiren Doğruyol, işçi ve memurun alım gücünün günden güne azaldığının altını çizdi.

"Çalışanların vergi dilimleri %10 olarak sabitlenmelidir"

Vergi sistemi üzerindeki haksızlıktan da bahseden Doğruyol, 1999 yılı ile günümüz arasındaki uçurumu ele aldı.

Geçmiş dönemde memurun daha yüksek gelirle girdiği üst vergi dilimlerine, bugün çok daha az maaşlarla girildiğine vurgu yapan Doğruyol,

"Vergi dilimleriyle ilgili 1999 yılında asgari ücretin 25.62 katından fazla gelir elde eden memur %20 lik vergi dilimine girerlerken, bugün asgari ücretin 5.50 katından fazla gelir elde memur %20 lik vergi dilimine girmektedir.

Bu görüntü vergi dilimlerinin ne kadar adaletsiz olduğunu güncellenmediğini ortaya koymaktadır. Çalışan, emeğiyle alın teriyle geçinen işçi, memur vergi dilimleri kıskacına alınmışken daha üçüncü ayda %20’lik vergi dilimine girmektedirler. Çalışanların vergi dilimleri %10 olarak sabitlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Adaletsizliktir, hukuksuzluktur..."

Kamu kurumları için çalışan özel sektör firmalarına, resmi enflasyon oranında her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Ahmet Doğruyol, bu konuyu "hukuksuzluk" olarak değerlendirdi.

Doğruyol'un eleştirilerini, "Birilerinin tek kalemde, 85 milyonun hakkı olan milyarlarca TL lik vergi borçları silinirken, emeğiyle geçinen insanların gelirlerinin çok önemli bir bölümünün vergilerle geri alınması haksızlıktır, adaletsizliktir, hukuksuzluktur." diyerek sürdürdü.

Ayrıca, hastanelerdeki yemek hizmetlerinde yaşanan fiyat sorununa da değinen Doğruyol, devletin kendi çatısı altında mutfak kurarak bu sorunu çözmesi gerektiğini dile getirdi.

"%2,5, %3’lük, %4’lük zamlar, zam değildir"

Memurların yaşadığı hayal kırıklığından da bahseden Doğruyol, "Memurlar, maaşlarını şirketlere ödenen şekilde yani, her ay enflasyon oranında zam yapılarak eşelmobil sistemiyle ödenmesini istiyor.

Memurlar bugüne dek, enflasyonun altında kalan maaş artışlarının, düşen alım güçlerinin iadesini istiyor. Memurlar söz verilen, kira yardımlarının ödenmesini, 3600 ek göstergenin verilmesi istiyor.

Memura verilen %2,5, %3’lük, %4’lük zamlar zam değildir. Memurlarımıza reel enflasyon oranında zam verilmesi ve özel şirketlere ödenen enflasyon oranın da memurlara ödenmesini istiyoruz." diye konuştu.