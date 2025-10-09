Son Mühür - Juventus’un yükselen yıldızı ve A Milli Takım’ın önemli oyuncularından Kenan Yıldız ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, taraflar arasındaki maaş pazarlığı beklenenden yavaş ilerliyor.

Kulüp ve futbolcu sözleşmeyi uzatma konusunda istekli olmasına rağmen, maaş konusundaki anlaşmazlık süreci durma noktasına getirdi. Juventus, genç oyuncuya bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif ederken, baba Engin Yıldız, oğlunun performansı ve potansiyelini gerekçe göstererek daha yüksek bir ücret talep ediyor.

Kenan Yıldız’ın Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında olması, görüşmeleri daha da karmaşık hale getirdi. Liverpool ve Manchester City, genç yıldızla ilgilenen takımlar arasında öne çıkarken, Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devlerin de 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Bu yoğun ilgi, Juventus’un sözleşme sürecini hızlandırma isteğine rağmen transfer baskısını artırıyor.

Juventus bırakmak istemiyor

İtalyan ekibi, genç yıldızını kadroda tutma konusunda kararlı. Juventus yönetimi, Kenan Yıldız’ı “geleceğin kilit oyuncularından biri” olarak görüyor ve transfer tekliflerini kesinlikle değerlendirmeye almıyor. Ancak maaş konusundaki anlaşmazlık çözülmezse, sezon sonunda Kenan Yıldız’ın transfer ihtimali tekrar gündeme gelebilir.

Performansı ile göz dolduruyor