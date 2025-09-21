Son Mühür- Fenerbahçe’de olağanüstü kongre kapsamında başkanlık seçimi için üyeler sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran’ın yarıştığı seçimde yoğun bir katılım gözlendi.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy verme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “Saat 10.00’dan itibaren oy verme işlemi başladı. Sandıklar saat 17.00’de kapanacak” dedi.

Bariyer uygulaması

Mosturoğlu, oy kullanma işleminin bitiş saatine ilişkin önemli bir ayrıntıyı da paylaştı. Buna göre, saat 17.00 itibarıyla bariyerleri geçmiş olan üyeler oy kullanabilecek ancak bariyerin arkasında kalanlar sandığa gidemeyecek.

Sonuçlar 19.00’da açıklanacak

Seçim sonrası oy sayım sürecine de değinen Mosturoğlu, “Son oy kullanıldıktan sonra sandıkların açılmasını talep edeceğiz. Sayımın yaklaşık 1-1,5 saat sürmesini bekliyoruz. Tahminim sonuçları saat 19.00 civarında açıklayabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Ali Koç ve Sadettin Saran yarışıyor

Fenerbahçe’nin yeni başkanını belirleyecek seçimde iki güçlü isim yarışıyor. Mevcut başkan Ali Koç, görevine devam etmek için yeniden aday olurken, iş insanı Sadettin Saran da kulübün yönetimine talip oldu.

Kritik gün

Sarı-lacivertli camia, günün sonunda yeni başkanını öğrenmiş olacak. Seçimin ardından açıklanacak sonuç, kulübün önümüzdeki dönemdeki yol haritasını da belirleyecek.