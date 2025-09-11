Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı Doğubeyazıt’ta doğdu; hukuk eğitiminin ardından medya ve holding sektörlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Can Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Tekdağ, geçmişte Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği gibi önemli görevleri üstlendi. Turgay Ciner’in medya hisselerini devretmesiyle, Can Grubu’nun medya yatırımlarının liderliğini üstlendi ve Habertürk, Show TV gibi büyük yapıları yönetti.

Kenan Tekdağ Neden Gözaltında?

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kenan Tekdağ, Mehmet Şakir Can ve Kemal Can ile birlikte toplam 10 üst düzey yönetici gözaltına alındı. Soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yer aldı. Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirketin mal varlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde şirketlerde ve genel merkezlerde arama gerçekleştirirken, Kenan Tekdağ tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı.

Kenan Tekdağ’ın Görevi Ne Kadar Etkiliydi?

Kenan Tekdağ, 2025 yılına kadar Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm grup yatırımlarının yönetimini üstlendi. Özellikle medya sektörü başta olmak üzere enerji, lojistik, eğitim ve sağlık sektörlerinde gruba ait şirketlerin yönetiminde söz sahibiydi. Ciner Grubu’nun medya sektöründen çekilmesi sonrası Can Grubu’nun liderliğine geçti ve Show TV, Habertürk gibi kanalların idaresini üstlendi. Bu görevleriyle Tekdağ, Türkiye’de hem medya hem yatırım dünyasında etkili bir yönetici olarak öne çıktı; operasyon sonucunda gözaltına alınanlar listesinde en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Kenan Tekdağ’ın medya ve hukuk alanındaki geçmişi, Can Holding’deki yöneticiliği ve soruşturmanın temelinde yer alan mali suç iddialarıyla kamuoyunda tartışmaya yol açtı; gözaltı süreci ve adli işler devam ediyor.