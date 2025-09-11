Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Soruşturma, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönetiminde hareket edilerek çeşitli suçların işlendiği ve denetim mekanizmalarının zorlaştırıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.

10 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yetkililer, holding bünyesinde yürütülen faaliyetlerin incelenmesi amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

TMSF heyeti binaya giriş yaptı

El koyma kararının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet, Can Holding’in Küçükçekmece’deki merkezine geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, heyet üyeleri holding binasına giriş yaptı.