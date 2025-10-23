Türk televizyon tarihinin en bilinen isimlerinden Kenan Işık, uzun yıllardır hem tiyatro sahnelerinde hem televizyon ekranlarında izleyicilerle buluştu. Özellikle “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının sunucusu olarak tanınan Kenan Işık, bilgeliği ve zarafetiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Yıllar içinde sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunun gündeminde kaldı; durumu sürekli merak edildi.

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrasında uzun süre yoğun bakımda kalan Kenan Işık, komada yaşam mücadelesi verdi. Bu süreç boyunca hem ailesi hem sanat dünyası ve izleyicileri umutla güzel haberler bekledi fakat sağlık durumunda ciddi bir iyileşme gerçekleşmedi.

Kenan Işık kimdir?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Ankara’da tiyatro ile tanıştı ve Devlet Tiyatroları bünyesinde profesyonel oyunculuk yaptı. Yetenekleri sayesinde tiyatroda kısa sürede öne çıktı, yönetmenlik ve yazarlık gibi farklı alanlarda da aktif oldu. Türkiye’de bilgi yarışmalarının eğitici rolünü güçlendiren sunucu olarak özellikle “Kim Milyoner Olmak İster?” programında milyonlara hitap etti.

Kim Milyoner Olmak İster döneminin etkisi

Kenan Işık’ın yarışmayı sunmaya başlamasıyla program daha saygın bir kimliğe büründü. Yarışmacılara gösterdiği saygı, sakin üslubu ve kendine özgü sunum biçimiyle ekran başında izleyicilerle farklı bir bağ kurdu. Program, onun döneminde reyting listelerinde uzun süre zirvede kaldı ve kültürel bir fenomene dönüştü.

Sağlık sorunları ve vefatı

21 Mart 2014’te evinde yaşadığı bir kazadan sonra başını çarpan Kenan Işık, beyin kanaması geçirdi. Uzun süre bilinci kapalı kalan sanatçı, yıllarca komada tedavi gördü. Sağlık durumu hakkında medyada zaman zaman “öldü” şeklinde asılsız haberler çıktı, ancak ailesi bu iddiaları uzun süre yalanladı. Ancak mücadelesi yıllar sonra sona erdi ve Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak 2014’te geçirdiği beyin kanamasına bağlı komplikasyonlar gösterildi. Uzun süreli hareketsizlik ve yoğun bakım koşulları vücudunu yıprattı.

Sanat dünyasında Kenan Işık’ın yeri

Vefat haberinin ardından sanat dünyasından oyuncular, gazeteciler ve sunucular sosyal medya üzerinden taziye mesajları iletti. Kenan Işık, televizyon sunuculuğunun ve bilgi yarışmalarının seviyesini yükselten bir isim olarak anılıyor. Ardında pek çok tiyatro oyunu, kitap ve televizyon yapımı bıraktı. Genç oyunculara yol gösteren usta olarak saygı gördü. Onun disiplinli çalışması ve kültürel birikimi, sanat camiasında örnek olarak gösteriliyor.

Kenan Işık, televizyonun zarafet ve bilgiyle buluştuğu döneme damga vurdu. Fiziken aramızdan ayrıldı, ancak yaşamı boyunca bıraktığı izlerle hatırlanmaya devam ediyor.