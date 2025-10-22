Son Mühür- Bir döneme damga vuran "Bir Çocuk Sevdim" , "Serçe Sarayı" , "Masumiyet" , "Seversin" ve "Ateş Kuşları" dizileriyle tanınan başarılı oyuncu İlayda Alişan, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 29 yaşındaki güzel oyuncu, son paylaşımıyla yine sosyal medyanın diline düştü.

Aşkıyla gündemden düşmüyor

Ünlü oyuncu bir süredir, Seda Sayan ile Sinan Engin’in oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin basınının yakın takibinde. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımları, hayranları tarafından yakından izleniyor.

Alişan, hem oyunculuk kariyerinde sergilediği performans hem de özel yaşamındaki gelişmelerle magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Saç rengini değiştirdi

Bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını koyu renge boyayan Alişan, bu kez yeniden sarı saçlarına döndü. Güzel oyuncunun yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Alişan’ın fotoğrafına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum gelirken, takipçileri arasında “yine sarardı” yorumları dikkat çekti.

Seda Sayan’a benzetildi

Oyuncunun sarı saçları ve makyaj tarzı, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı, Alişan’ın yeni halini müstakbel kaynanası Seda Sayan’a benzetti.

Bazı takipçiler, “Seda’nın gençliği gibi olmuş” yorumunda bulundu.