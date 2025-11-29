Son Mühür/ Beste Temel- Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu’nun oturduğu Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisinin çekimleri resmen başladı. Televizyon dünyasında merakla beklenen projenin setinden ilk detaylar da ortaya çıkıyor.

Senaryosu güçlü ekibe emanet

Dizinin senaryosu, sektörde başarılı işlerle tanınan Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alınıyor. Yapım ekibi, dizinin dramatik yapısının geniş kitlelere hitap edeceğini belirtiyor.

Yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosu açıklandı

Projenin kadrosunda televizyon ve sinema dünyasının sevilen birçok ismi yer alıyor. Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu başrolleri paylaşırken; Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tülay Bursa ve Tarık Papuççuoğlu gibi usta ve genç isimler de projeye dahil oldu.

Setten ilk görüntü geldi

Merakla beklenen yapımdan ilk kare de ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun setten gelen ilk görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin uyumu, dizinin yayın hayatına başlamadan önce bile izleyicide yüksek beklenti oluşturdu.