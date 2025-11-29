Son Mühür / Beste Temel -“Güller ve Günahlar” dizisinde Azra karakterini canlandıran Aleyna Solaker, Instagram’da 2 milyon takipçisinin karşısına çıktığı son paylaşımıyla dikkat çekti. Siyah elbiseyle verdiği pozların yer aldığı gönderi, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Solaker’in paylaştığı fotoğraflarda, elbisenin kesimi ve detayları ön plana çıkarken, oyuncunun pozları da görsel bir uyum oluşturdu. Fotoğraflarda farklı açılardan çekilen kareler, hem elbisenin şıklığını hem de Aleyna Solaker’in duruşunu vurguluyor.

Dizideki performansı parmak ısırtıyor!

Ekranlarda, eşi Cihan (Serdar Orçin) tarafından psikolojik şiddet gören Azra karakterini canlandıran Solaker, dizideki performansıyla izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada paylaştığı gönderiler, oyuncunun hem oyunculuk kariyerini hem de stilini takipçileriyle paylaşmasını sağlıyor.

Elbisesine herkes bayıldı

Son paylaşımında Aleyna Solaker’in saç ve makyaj tercihleri de öne çıktı. Siyah elbisesiyle kontrast oluşturan saç rengi, doğal makyajı ve enfes abiyesi takipçileri tarafından çok sevildi. Paylaşımlar, hem fotoğraf karelerinin detayları hem de kompozisyon açısından takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.