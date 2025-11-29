Son Mühür- Kenan Doğulu ile Beren Saat’in Los Angeles’ın Pacific Palisades bölgesindeki 2.5 milyon dolarlık evi, 7 Ocak’ta çıkan büyük yangında tamamen kül olmuştu.

Çift, felaketi evlerine haftada bir temizlik ve kontrol amaçlı giden yardımcılarının “burası cehennem, ev yanıyor, kaçıyoruz” telefonuyla öğrendi.

Birkaç saat sonra tek katlı evin küle dönmüş hali kendilerine WhatsApp üzerinden gönderilen videolarla ulaştı.

Doğulu: “Süreç çok ağır ilerliyor”

Yangının ardından derin üzüntü yaşayan Kenan Doğulu, o günden bu yana neredeyse her gün Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle temas halinde.

Ünlü şarkıcı, yakın çevresine sürecin çok yavaş ilerlediğini söyleyerek yaşadıkları zorluğu şöyle dile getiriyor:

“Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil… Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız.”

Sigorta belirsizliği sürüyor

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre; yangından 11 ay sonra süreç hala netleşmedi. Sigortanın ünlü çifte ne kadar ödeme yapacağı belirsizliğini koruyor.

Aynı yangında evini kaybeden Türk komşularının ise “sadece 1 milyon vereceklermiş, bununla aynı evleri yeniden inşa edemeyiz” diyerek tepki gösterdiği aktarıldı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat’in evlerini yeniden inşa etme maliyetinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Çift bölgeden taşınmayı düşünmüyor; inşaat başladığında yeniden Los Angeles’a gitmeleri bekleniyor.

Stüdyo, gelinlik, gitarlar ve koleksiyon eserleri...

Yangında yok olan sadece ev değildi… Kenan Doğulu’nun “bir daha gelmeyecek” dediği kayıplar arasında önemli manevi değerler bulunuyor:

Bugünkü değeri 1 milyon dolar olan profesyonel müzik stüdyosu,

Özel müzik kayıtları,

Dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı üretim 15 gitar,

Beren Saat’in 2014 yılında giydiği ikonik gelinliği,

Düğün videosu ve fotoğraflar,

Yıllar içinde biriktirilen 50’ye yakın tablo ve heykel,

Çiftin yıllarca biriktirdiği sanatsal ve manevi değeri yüksek pek çok eşya küle dönmüş durumda.

Yangında evi yanan diğer ünlüler

Aynı bölgede meydana gelen yangında sadece Doğulu-Saat çifti değil; dünyaca ünlü isimlerin de evleri zarar gördü. Yangından etkilenen ünlüler arasında şunlar yer aldı:

Mel Gibson,

Paris Hilton,

Billy Crystal,

Adam Brody,

Tom Hanks.