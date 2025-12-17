Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşının 2025 yılındaki ekonomik durumunu ve esnafın yeni dönemde beklentilerini değerlendirerek, özellikle kentin iktisadi tablosu açısından önemli tespitlerde ve açıklamalarda bulundu.

Semih Girgin: En büyük maliyetler kira zamları

Kemeraltı Esnafı’nın en büyük problemlerinden birinin kira zamları olduğunu belirten Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, tarihi çarşıda 600’e yakın işyerinin kirasının vakıflar tarafından toplandığını kaydederek, “Bizim en büyük karın ağrımız sene sonlarındaki kira zamları bizim en büyük giderlerimizden biri maliyetlerdir. Kemeraltı’nda bulunan 600’e yakın işyerinin kirası vakıflara ait vakıflardan da gelinen noktada kira tespitinde özel mülk sahipleri iştahları kabartıyor.

Edirne’ye mesela yüzde 40 gelmiş, İstanbul’un da rakamları aşağı yukarı bu noktada. Bizimi daha önceden vakıflarda gördüğümüz sistemde her yıl tefe-tüfe oranında artırılırdı esnafta iyi kötü bilirdi. 5 yılda bir güncelleme adı altında piyasa koşullarında revizeye gittiler. Hava parası meselesi Türkiye’nin her tarafında var. Dükkanına değer katmış onu isteyebiliyor. Bu tam çözdüğümüz bir konu değil ama bütün her yer için geçerli.” dedi.

“Kestelli boğazına kadar kilitli”

Öte yandan, tekstil noktasında özellikle çarşıya dışarıdan ithal ürünlerin geldiğinin altını çizen ve imalat kısmının ikinci plana atıldığını savunan Başkan Semih Girgin, “Ben sokakta esnaflarla görüşüyorum, oturduğum yerden hiç bir şeyi anlatmıyorum. Bizim beklentimiz her yıl daha iyi olacağı umududur. Hayallerde rahat bir hayat istemek vardır bu doğanın gerçeğidir. Hiçbir hayalimiz tutmuyor. İki üç sene tekstil ürünlerini satacak imalatçı kalmayacak. Şu an insanlar üretmek yerine İstanbul’dan ithal gelen ürünleri alıyorlar, hani biz imalatçıydık ve tekstilciydik. Biz bu hatayı yıllar öncesinde yaptık. Kestelli boğazına kadar kilitli.” diye konuştu.

“Vergi zamları, maliyet zamları bizleri kara kara düşündürüyor”

Son olarak, Kemeraltı esnafının en büyük sorunlarından birinin çalışacak personel olmaması olduğunu aktaran Girgin, 2025 yılının iyi geçmediğini ve muhtemelen 2026 yılının da iyi geçmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şu an çalışacak personel sorunu Kemeraltı’nın en büyük problemlerinden biridir. Herkes günlük haftalık çalışıp ayrılıyorlar. Bizim gibi ahilik geleneğinden olanlar çalışanını değiştirmek istemez. Kemeraltı esnafı olarak 2025 yılını iyi yaşamadık muhtemelen 2026’da iyi geçmeyecek.

Şu an emekli maaşının ve asgari ücretin ne çıkacağını bilmiyoruz. Asgari ücretin geleceği rakam piyasayı rahatlatacak bir rakam değil asla yetmez. Ben alışveriş merkezlerinin de çok mutlu olacağını düşünmüyorum. Vergi zamları, maliyet zamları bizleri kara kara düşündürüyor.”