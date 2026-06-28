Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde mülki idare amirliğinde değişim yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’deki ‘Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’ ile ülke genelinde pek çok idari amirin görev yeri değişti. Bu kapsamda, İzmir’de de pek çok değişiklik yaşandı. Kemalpaşa’da 5 yıllık görev süresini başarıyla tamamlayan kaymakam Musa Sarı’nın yerine yeni kaymakam Okan Daştan atandı. Kars’ın Kağızman ilçesinden İzmir’e atanan Daştan’ın bürokratlığının yanı sıra bir dönem kayyum olarak belediyede başkan vekili deneyimi kazanmış olması da dikkatleri çekti.

Musa Sarı’ya veda

İlçede beş yıl çalışmalarda bulunan kaymakam Musa Sarı’ya ilçede veda törenleri düzenlendi. Kemalpaşa Belediyesi’nde ve Kemalpaşa Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nde (KESİAD) düzenlenen törenlerde Sarı ve ailesine emekleri için teşekkür edildi.

Şimdi Daştan bekleniyor

Kemalpaşa’ya kaymakam olarak atanan Okan Daştan, 1987 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Okan Daştan, eğitim hayatını burada tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2013 yılında kaymakamlık sınavını kazanarak kamu görevine başladı. Meslek hayatına Sinop Valiliği’nde stajyer olarak başlayan Daştan, Yozgat/Yerköy ve Sivas/Şarkışla ilçelerinde kaymakam refikliği yaptı. Ardından Antalya/Muratpaşa ve Finike ilçelerinde mülkiye müfettişliği teftiş stajını tamamladı. Almanya’nın Hamburg kentinde bir yıl dil eğitimi alan ve Alman idari yapısını inceleyen Daştan, yurtdışı dönüşü Sakarya/Sapanca, Rize/Çamlıhemşin, Malatya/Kuluncak ve Erzurum/Tortum ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu.

Kayyum kaymakam olarak görev aldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 2002 yılında Kars’ın Kağızman ilçesine kaymakam olarak atanan Daştan, daha sonra buradaki kayyum süreci kapsamında Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bu görevde başarılı bir süreç yürüterek takdir gören Daştan, bürokrasinin yanı sıra belediye tecrübesi de kazanmış oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Daştan’ın, önümüzdeki günlerde Kemalpaşa’daki görevine başlaması bekleniyor.