Son Mühür- Arnavutluk’un başkenti Tiran, 13-17 Eylül 2026 tarihlerinde EUSA Combat Championship Avrupa Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Kıran kırana geçen organizasyonda Türkiye’yi, İzmir’i ve Dokuz Eylül Üniversitesini temsil eden milli sporcu Uğurhan Artam, 71 Kg Full Contact branşında göğsümüzü kabarttı. Zorlu rakiplerini deviren genç yetenek, Ege Bölgesi'ne şampiyonadaki tek madalyayı kazandırarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Tiran'da yükselen Ege rüzgarı

Yeni Bornova Kick Boks Spor Kulübü bünyesinde yetişen Uğurhan, ringe çıktığı ilk andan itibaren temposunu rakibine kabul ettirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi adına dövüşen milli boksör, turnuva boyunca sergilediği agresif ve teknik oyunla otoritelerin dikkatini çekti. Bölgeden tek katılım sağlayan sporcu olması, omuzlarındaki yükü bir kat daha artırıyordu. Fakat o, baskıyı zafere dönüştürmeyi bildi. Yumruklar konuştu, madalya İzmir’e geldi.

"Emeklerimizin karşılığını aldık"

Kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandıran Artam, bu başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Turnuva sonrası duygularını paylaşan antrenörleri ve kulüp yöneticileri, uzun süren disiplinli hazırlık döneminin meyvelerini topladıklarını belirtti. Sadece bir kulübün değil, tüm kentin gururu haline gelen milli sporcu, hedefini şimdiden bir sonraki şampiyonada zirveye, yani altın madalyaya dikti.

Ege’nin tek kulübü, tek üniversitesi ve tek derecesi olarak tarihe geçen bu başarı, İzmir spor camiasında da büyük bir heyecan yarattı. Ringin "Uğur"u, uluslararası arenada Türk bayrağını üst sıralara taşımaya devam edeceğinin net sinyalini verdi.

