İzmir siyaseti, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasıyla birlikte başlayan krizin ardından bugün de hareketli bir gün geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün meclis üyelerinin ardından ilçe belediye başkanlarıyla olağanüstü zirve gerçekleştiriyor.

İlk ses ondan yükseldi

Olağanüstü zirve henüz tamamlanmadan detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partiden istifa ederek yola bağımsız devam edeceği konuşulurken ilk ses Kemalpaşa’dan yükseldi.

Daha önce de parti değiştirmişti

Daha önce Son Mühür’ün pek çok kez ‘istifa edip parti değiştirmek istiyor’ iddialarını gündeme getirdiği Kemalpaşa Belediye Başkanı Türkmen, o isteğini bu kez yüksek sesle dile getirdi. Tugay’ın istifa seçeneğini gündeme getirmesinin ardından, ilk ‘istifa edelim’ diyen ismin Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen olduğu öğrenildi. 2014-2019 döneminde AK Parti'den Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Türkmen, AK Parti üyeliğinden ayrılarak CHP'ye katılmıştı. Bu dönemde sıklıkla CHP'den istifa edip parti değiştireceği iddiaları haberlere yansımış,

Diğer belediye başkanları ne diyor?

Türkmen haricindeki diğer belediye başkanlarının ise istifa seçeneğine temkinli bir tutum sergilediği belirtildi.