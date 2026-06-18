İzmir hukuk camiası acı bir haberle sarsıldı. İzmir Barosu'nun eski başkanı Özkan Yücel'den acı haber geldi. İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Yücel'in hayatını kaybetmesinin ardından İzmir hukuk camiası derin bir üzüntü yaşarken, Yücel'in vefat sebebinin ise kalp krizi olduğu öğrenildi. Özkan Yücel'in cenaze töreni ile ilgili detayların da ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Avukat Özkan Yücel kimdir?

1965 doğumlu Avukat Özkan Yücel, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir ceza avukatı ve eski İzmir Barosu Başkanı'dır. 2018-2022 yılları arasında iki dönem üst üste İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürütmüş, bu süreçte özellikle insan hakları, adil yargılanma ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki çıkışlarıyla tanınmıştır.

Ardahan Barosu'ndan paylaşım!

Ardahan Barosu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Eski dönem İzmir Barosu Başkanı meslektaşlarımızdan Özkan Yücel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.