Torbalı ilçesinde düzenlenen nikah töreni, alışılmışın dışında gelişen bir diyalogla gündeme geldi. Resmi prosedür kapsamında nikah memurunun şahitlere yönelttiği klasik soru olan “Şahit misiniz?” ifadesi, beklenmedik bir karşılıkla yanıt buldu.

Şahitlerden biri, ortamı neşelendirmek amacıyla “Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler” şeklinde espri yaptı. Ancak bu sözler, kısa süre içinde törenin seyrini tamamen değiştirdi.

Şaka ciddiye alındı, salon bir anda sessizliğe büründü

Şahidin sözlerinin ardından nikah memuru, durumu ciddiye almış gibi davranarak nikah defterini kapattı. Ardından masadan kalkarak salonu terk ediyormuş izlenimi yarattı.

Bu beklenmedik tepki, başta gelin ve damat olmak üzere tüm davetlilerde büyük bir şaşkınlık ve panik yarattı. Çiftin yüz ifadelerinde endişe açıkça görülürken, şahitler yaptıkları şaka nedeniyle pişmanlık yaşadı.

Nikah memurundan karşı şaka geldi

Kısa süre sonra nikah memuru yeniden salona döndü. Yaşananların aslında bir karşı şaka olduğunu açıklayan memur, ortamda oluşan gerginliği bir anda dağıttı.

Büyük bir panik yaşayan davetliler ve çift, gerçeğin anlaşılmasıyla kahkahalara boğuldu. Tüm bu gelişmelerin ardından resmi işlemler eksiksiz şekilde tamamlandı ve çiftin nikahı kıyıldı.