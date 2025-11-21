İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde pazar günü yapılması planlanan 5. Damlacık Deve Güreşleri Festivali, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda iptal edildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında deve güreşi etkinliklerinin ikinci bir talimata kadar durdurulduğu bildirildi.

Festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını, izinlerin alındığını belirten Damlacık Muhtarı Hüseyin Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iptal kararına tepki gösterdi. Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Aylarca uğraştığımız, pazar günü yapmayı planladığımız Damlacık Deve Güreşi Festivalimizin izinleri alınmışken ani gelişen kararlarla şap hastalığı nedeniyle iptal edilmiştir. İptal edilmesi için yoğun bir çaba olduğunu biliyoruz. Ancak ben bu güreşin iznini aldım, yine de iptal gerçekleşti.”

Muhtar Arslan, iptalin festivalin tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak etkinliğin ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi:

“Ben bu cemiyete, bu güreşlere gönül vermiş biriyim. Damlacık Arena asla kapanmayacak! Sadece ileri bir tarihe alınmıştır. Halkımızın isteği doğrultusunda bu güreşler yapılıyor. Halk ne derse biz arkasındayız. Halk isyanda, muhtarının yanında; güreşimizi geri istiyoruz. Deve de şap hastalığı bugüne kadar görülmemiştir. Atalarımızın Osmanlı’dan gelen Yörük kültürüne engel olunmasın.”

Deve güreşleri, Ege Bölgesi’nin köklü gelenekleri arasında yer alırken, iptal kararının bölgedeki diğer planlı güreş etkinliklerini de etkilemesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni değerlendirmelerinin ardından ileri tarihler için duyuru yapılacak.