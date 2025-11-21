Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, önümüzdeki hafta yapılacak olağan kurultay öncesinde İzmir’in kurultay delegeleriyle ilk kez bir araya geldi. Tarihi Asansör’de düzenlenen yemekli toplantıda kurultay süreci, parti içi dengeler ve İzmir örgütünün tutumu ele alındı.

Toplantıda, delegeler arasında şu ana kadar yalnızca eski il sekreteri Fulya Alçay’ın Parti Meclisi’ne adaylık sinyali verdiği öğrenildi. Alçay’ın bu niyetini delegelerle paylaştığı, diğer isimlerden ise PM için bir talep gelmediği kaydedildi.

Buluşmada hem İl Başkanı Çağatay Güç’ün hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, kurultayda Genel Başkan Özgür Özel’e güçlü destek mesajı verdiği belirtildi. Delegelerin de aynı doğrultuda görüş bildirdiği aktarıldı.

Dikkat çeken bir diğer detay ise, geçmiş yılların aksine toplantıda delegelerden imza toplanmaması oldu. Bu durum, İzmir örgütünde kurultay sürecinin daha sakin ve uzlaşı arayışlı bir şekilde ilerlediği yorumlarına neden oldu.