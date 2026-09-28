İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren OMYA Madencilik’te çalışan işçilerin sendikalaşma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İşçilerin büyük bölümünün sendikada örgütlenmesinin ardından yönetimle görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Dev. Maden-Sen, şirket önünde basın açıklaması yapma kararı aldı.

Yüzde 70 örgütlenme sağlandı

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Kemalpaşa’daki OMYA Madencilik fabrikasında çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 70’inin sendikada örgütlendiği belirtildi. Dev. Maden-Sen, Temmuz ayında gerekli çoğunluğa ulaşarak işyerinde yetkiyi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikaya olumlu yetki yazısını iletmesinin ardından, sendika temsilcilerinin şirket yönetimiyle görüşmek için çeşitli girişimlerde bulunduğu ancak bu taleplere yanıt alamadığı açıklandı.

Sendikadan şirkete tepki

Dev. Maden-Sen, işçilerin sendikal örgütlenme hakkının engellendiğini savunarak şirket yönetiminin tutumuna tepki gösterdi. Sendika, yaşanan sürece ilişkin işçilerin taleplerini kamuoyuna taşımak amacıyla eylem hazırlığına başladı.

Basın açıklamasında “Sendika hakkı engellenemez” ve “OMYA Madencilik işçisi köle değildir” sloganlarının kullanılacağı bildirildi.

DİSK Genel Başkanı da katılacak

İşçilerin eylemine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Dev. Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy’un da katılacağı açıklandı.

Basın açıklamasının, OMYA Madencilik’in Ulucak’taki fabrikasının önünde yarın saat 16.45’te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor

İsviçre merkezli OMYA’nın dünya genelinde 50’den fazla ülkede, 180’in üzerinde işletmesi ve 9 binden fazla çalışanı bulunduğu belirtiliyor. Şirketin madencilik, tarım, inşaat ve kimya başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği aktarılıyor.

Sendika, Türkiye’deki işçilerin örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi hakkına ilişkin yaşanan sürecin, yarın düzenlenecek basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Sendika tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadeler yer aldı:

"Kemalpaşa’da faaliyet gösteren OMYA Madencilik’te çalışan emekçilerin yüzde 70’i sendikada örgütlenmesine rağmen, Türkiye yönetiminin anayasal hakları engelleme girişimi eylem ateşini yaktı.

Dünya çapında 50’den fazla ülkede 180’i aşkın işletmesi ve 9 binden fazla çalışanı bulunan İsviçre merkezli şirket, Türkiye'deki işçilerin sendikalı olma talebine kapıları kapattı. Madencilik, tarım, inşaat ve kimya gibi birçok kritik sektörde faaliyet gösteren ve yıllık 4.5 milyar dolar gibi devasa bir ciroya sahip olan şirketin Türkiye yönetiminin, işçilerin anayasal hakkını engellemeye yönelik adımları emekçilerin eylem kararı almasına neden oldu.

Dev. Maden-Sen, Temmuz ayında gerekli çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın olumlu yetki tespiti yazısının ulaşmasının ardından sendika, şirket yöneticileriyle defalarca temas kurmaya çalıştı ancak OMYA yönetimi görüşme taleplerini yanıtsız bıraktı.

Sendika hakkı tanınmayan işçiler, uğradıkları hukuksuzluğa karşı seslerini şirketin yöneticilerine duyurmaya hazırlanıyor. "Sendika hakkı engellenemez" ve "OMYA Madencilik işçisi köle değildir" sloganlarıyla düzenlenecek basın açıklamasına, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Dev. Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy da katılarak işçilerle omuz omuza verecek. Eylem, şirketin Ulucak'taki fabrikasının önünde yarın saat 16.45'te gerçekleştirilecek."

