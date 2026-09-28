Son Mühür / Yağmur Daştan - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan adayları Mustafa Karabağlı ve Hakan Ürün, meclis üyelerine seslendi. İki aday üyelere ‘Seçime katılın’ çağrısı yaparken EBSO’nun halihazırda yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ender Yorgancılar’ın esprili dille yaptığı çıkışlar ise dikkati çekti.

Karabağlı: Değişen dünyaya ayak uydurmak esastır

Mecliste söz alarak açıklamalarda bulunan Mustafa Karabağlı, “Değişimin ve birtakım değerlerin yeni anlamlar kazanmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. EBSO'nun bu değişimin öncüsü olduğuna yürekten inanıyorum. Elde ettiğim bu birikim ve tecrübelerimi yeni nesil sanayicilik anlayışıyla anlamlandırıyorum ve bunun için açıkçası adayım. Bu vizyonu tüm sanayimize ve sanayicilerimize aktarmak için adayım. Tabii bu bir isim değişikliği meselesi değil. Bu aslında aynı zamanda odamızın gelecekte nasıl bir yönetim anlayışıyla yönetileceğinin ve yönetim kültürünün ne olacağının tarifidir. Dolayısıyla kim göreve gelse gelsin, birlikte ve eşit çalışacak. Değişen dünyayı doğru okuma vizyonunu muhakkak öncelikli hedeflerimiz ve gündemimizde sürekli var olan bir husus olarak tutmamız gerektiği aşikardır. Yani değişen dünyaya ayak uydurmak esastır” dedi.

“Rengimiz belli: Turkuaz”

“Tabii ki sonuçta bu bir seçimdir. Gideceğiz; oy versin veya vermesin tüm arkadaşlarımızı kapsayacağız ve hepsiyle beraber olacağız” mesajı veren Karabağlı, “Seçimler gelir geçer. Bunların hepsi eski yerinde kalır ve hepimizin ortak çatısı Ege Bölgesi Sanayi Odası'dır. Bu çatının altında yerimizi alacağız, yine ortak hedefe hep beraber yürüyeceğiz. Bunlar bizim takibimiz olması lazımdır. Tabii bizim bir hayalimiz var. Biz İzmir'i Türkiye'nin teknoloji başkenti yapmayı hayal ediyoruz. İnanın bu bir rüya değil; gerçekleşebilecek bir şey. Lütfen buyurun gelin sandığa ve oyunuzu kullanın. Lütfen katılın. Herkesin oyuna talibiz. Rengimizi de belirledik; turkuaz. İzmir'i ve bizim bölgemizi en iyi tanımlayan renk olarak düşündüğümüz için bu renkleri seçtik. Dolayısıyla bu renklerle de oylarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Hakan’a sordum, ‘Benim işim garanti’ dedi”

Yorgancılar ise meclis üyelerinin açıklamalarını değerlendirmek üzere söz aldı. Karabağlı’nın açıklamalarına esprili dille yanıt veren Yorgancılar’ın “Hakan’a ‘Konuşacak mısın?’ diye sordum. ‘Yok başkanım,’ dedi, ‘Benim işim garanti’ dedi” sözleri gülüşmelere neden oldu. Yorgancılar da “Böyle konuşmazsak salon gülmeyecek” ifadelerini kullandı.

Ürün: Yaptıklarımız da yapacaklarımız da belli

Daha sonra söz alan başkan adayı Hakan Ürün de “Yönetim kurulu olarak canla başla çalışıyor ve çözüme ulaştırıyoruz. Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Yapacaklarımız belli, yaptıklarımız belli. Teveccüh gösterip bizimle yol yürürseniz hep beraber çalışacağız. Bugün İzmir ithalatından daha fazla ihracat yapan şehrimiz. Herkesin kendi iradesine saygı gösteriyorum” dedi.

“İnşallah şölen gibi seçim yaparız”

Son olarak söz alan Başkan Yorgancılar, “Önümüzdeki hafta ayın 6’sında Fuar İzmir’de seçimleri gerçekleştireceğiz. 09.00 ila 17.00’ye kadar sandıklarımız açık olacak. Daha önce yapılan seçim uygulamaları gibi herkes nüfus kağıtlarıyla birlikte oy kullanacak. Ben de orada olacağım. Başkan olarak seçime giren arkadaşların neye ihtiyacı varsa ben oradayım, emrinizdeyim. Yapabileceğim ne konu olursa hiç çekinmeden bize başvurun. İnşallah şölen gibi bayram gibi güzel bir seçim yaparız” diye konuştu.