Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, Tarihi Kemeraltı Çarşı'nın altyapı ihalesi ile ilgili yerel medyaya yansıyan haberler üzerine kamuoyuna bir açıklama yaparak, tarihi çarşıyı bütüncül bir altyapı planıyla geleceğe hazırlamak istediklerini bulundu.

Tamer Yıldırım açıkladı... Kemeraltı altyapı ihalesini kazanan belli oldu

Yayınladığı açıklamasında proje dahilinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na 6,5 kilometrelik yeni yağmur suyu ve atıksu hattının yapılacağını belirten muhtar Tamer Yıldırım, "Bugün kamuoyuna yansıyan “Kemeraltı’nın Altyapı İhalesinde Kazanan Belli Oldu” haberiyle ilgili, esnafımızın yanlış bir değerlendirme yapmaması adına önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İZSU tarafından gerçekleştirilen Kemeraltı Bölgesi Yağmur Suyu ve Atıksu Kuşaklama Hattı ihalesini ÖZGE İnşaat’ın kazandığı, proje kapsamında toplam 6,5 kilometrelik yeni yağmur suyu ve atıksu hattı yapılacağı açıklandı. İşin süresi yer tesliminden itibaren 270 takvim günü olarak belirtiliyor" dedi.

"Kemeraltı'nın tamamı yeniden kazılacak gibi bir algıya kapılmayın"

Ayrıca, projenin amacıyla ilgili de konuşan Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım, yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının çarşıya ulaşmadan önceki kuşaklanıp, toplanmasının nihahi hedef olduğunu kaydederek, "Burada özellikle altını çizmek istediğim konu şudur: Paylaşılan güzergâh planında görüldüğü üzere bu çalışma, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın içindeki sokaklarda yapılacak yeni bir altyapı çalışması değildir.

Bu proje esas olarak Kadifekale ve çevresindeki yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının Kemeraltı'na ulaşmadan önce kuşaklanması, toplanması ve güvenli şekilde tahliye edilmesi amacı taşıyor. Yani amaç; “Yağmur yağdığında su Kemeraltı'na gelsin, sonra çarşının içinde mücadele edelim” anlayışı değil; suyu Kemeraltı'na ulaşmadan önce karşılamak ve kontrol altına almak. Bu nedenle esnafımızın, “Kemeraltı'nın tamamı yeniden kazılacak, çarşı içinde büyük bir altyapı çalışması başlayacak” şeklinde bir algıya kapılmamasını rica ediyorum" diye konuştu.

"Kemeraltı'nın iç altyapısı ise ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır"

Son olarak, atılan adımın çarşı açısından önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, esnafı ve kamuoyunu doğru bilgilendireceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Elbette Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın kendi içindeki mevcut altyapının yenilenmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması, elektrik ve telekomünikasyon gibi eskiyen hatların değiştirilmesi ve 2. etap çalışmalarının da ayrıca planlı ve takvimli şekilde devam etmesi gerekiyor. Kuşaklama hattı Kemeraltı'nın dışarıdan gelen yağmur suyuna karşı korunması açısından önemli bir adımdır. Kemeraltı'nın iç altyapısı ise ayrı bir başlık olarak ele alınmalıdır. Amacımız belli: Kemeraltı'nı günü kurtaran pansuman çalışmalarla değil, bütüncül bir altyapı planıyla geleceğe hazırlamak. Esnafımıza ve kamuoyuna doğru bilgiyi aktarmaya devam edeceğiz"