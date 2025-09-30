Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, ilçenin nabzını tutmak ve yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Türkmen’in yanı sıra başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de tam kadro katıldı. Bu kapsamlı buluşmada, mahallelerin mevcut sorunları, öncelikli ihtiyaçları ve geliştirme talepleri detaylı bir şekilde ele alındı. Başkan Türkmen, muhtarların yönelttiği her bir soruyu titizlikle yanıtlayarak, belediyenin mevcut ve planlanan çalışmaları hakkında şeffaf bilgilendirmeler yaptı. Muhtarların gündeminde özellikle altyapı eksiklikleri, yeni park ve sosyal donatı alanları ihtiyacı gibi konular ön plana çıktı.

Mahallelerin özgün ihtiyaçları önceliklendiriliyor

Toplantıda yaptığı konuşmada katılımcılığın önemini vurgulayan Başkan Türkmen, yerel yönetim anlayışlarının temelini muhtarlarla güçlü iş birliğine dayandırdıklarını belirtti. Başkan Türkmen, "Her mahallemizin kendine has gereksinimleri ve öncelikleri bulunuyor. Sizlerin birinci ağızdan bize aktardığı her talep, bizim için yol haritası niteliği taşıyor," ifadelerini kullandı. Bu düzenli buluşmalar sayesinde mahallelerin kronikleşmiş sorunlarını yakından takip edebildiklerini vurgulayan Türkmen, göreve geldikleri günden itibaren muhtarlık kurumlarıyla güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı temel hedefleri olarak belirlediklerini aktardı.

Hızlı ve etkili çözüm vurgusu

Başkan Türkmen, konuşmasının devamında belediye ekiplerinin mahallelerdeki sorunları hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığını dile getirdi. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yatırım planlarına değinen Türkmen, önümüzdeki süreçte de bu talepleri aşama aşama yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Belediyenin imkanlarını ilçenin tüm mahallelerine adil bir şekilde dağıtma vizyonunda olduklarını belirten Başkan, “Yatırımlarımızı sadece merkez mahallelerde değil, ilçemizin dört bir yanına yayacağız. Amacımız, hizmetin kalitesini artırarak tüm Kemalpaşa sakinlerinin yaşam standardını yükseltmektir,” dedi. Bu istişare toplantıları, Kemalpaşa Belediyesi’nin halk odaklı hizmet anlayışını pekiştirme ve yerel sorunlara pratik çözümler geliştirme yolunda attığı önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.