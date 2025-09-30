Son Mühür/ Merve Turan - Çiğli Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde bin 400 metrekarelik alanda park, spor ve dinlenme alanlarından oluşan yeni bir rekreasyon projesini hayata geçiriyor. Başkan Onur Emrah Yıldız, “Vatandaşlarımızın nefes alacağı modern bir sosyal alanı kısa sürede hizmete açacağız” dedi.

Körfez manzaralı sosyal alan

Çiğli Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde uzun süredir beklenen yeni bir park ve yaşam alanı için çalışmalarını başlattı. Proje kapsamında körfez manzarasına sahip alanda parklar, ışıklandırmalar, çocuk oyun grupları, spor aletleri, basketbol sahası, modern oturma alanları ve kuraklığa dirençli peyzaj düzenlemesi yer alacak.

Başkan Yıldız: “Sözümüzü tuttuk”

Çalışmaları yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi. Mahalle halkına kısa süre önce verdikleri sözü tuttuklarını belirten Yıldız, “Her yaştan insanımız güvenli, keyifli ve doğayla iç içe bir sosyal alana kavuşacak. İnanıyorum ki sadece Atatürk Mahallesi’nin değil, tüm Çiğli’nin gelecekteki buluşma noktası olacak” dedi.

Spor ve sosyalleşme bir arada

Bin 400 metrekarelik alanda kurulacak rekreasyon alanında, çocuklara güvenli oyun imkânı sunulurken gençler için spor tesisleri, yetişkinler için dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alacak. Özellikle kuraklık karşıtı yeşillendirme çalışmalarıyla dikkat çeken proje, Çiğli’de yaşayanların doğayla iç içe vakit geçirmesine olanak sağlayacak.

“Her mahalleye eşit hizmet”

Başkan Onur Emrah Yıldız, Çiğli’de eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu park, sadece çocuklarımız için bir oyun alanı değil; gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin İzmir manzarası eşliğinde nefes alacağı, komşularımızın bir araya gelip sohbet edeceği bir yaşam alanı olacak. Çiğli’nin her mahallesine eşit hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu projemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”