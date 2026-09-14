Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. İstifalar ile boşalan Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu’na Ufuk Albay, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu’na ise Adem Şahin getirildi.

Birimlerde yeni düzenleme

Büyükşehir’e ait hazırlanan yeni teşkilat şeması düzenlemesi meclis gündemine sunuldu. Teklife göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf’a bağlanırken; bünyesindeki Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğü kapatılarak tüm görevleri Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü’ne devredildi. Aynı daire başkanlığı altındaki Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün adı "Deprem Risk Yönetimi", Yapı İnceleme ve İyileştirme Şube Müdürlüğü’nün adı ise "Afet Bilgi Altyapısı Şube Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Ayrıca acil durum yönetimini güçlendirmek adına Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na aktarıldı. Son olarak, kent estetiğini korumak ve görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni bir "İlan ve Reklam Denetim Şube Müdürlüğü" kurulması kararlaştırıldı. Bu kararlar onaylatılmak için bugün gerçekleşen meclis toplantısına sunuldu. Meclis üyeleri önergeyi oy çokluğu ile ilgili komisyonlara sevk etti.

Atmaca: Oda Başkanı komisyonlara davet edilsin

Önerge hakkında konuşan AK Partili Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, “Jeoloji Mühendisleri Odası bir açıklamada bulundu. İsimlerin değiştirilmesi ve Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürlüğünün kapatılarak görev ve faaliyetlerinin Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi teknik olarak doğru olmadığını ifade etti. Bu nedenle Oda Başkanı’nın komisyona davet edilmesini öneriyorum” dedi.

"Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum"

Öte yandan, Kemalpaşa'da bulunan Aşağı Kızılca Mahallesinde Kemalpaşa Belediyesi mülkiyetinde olan 148 ada, 108 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde meyve işleme ve soğuk hava deposu kurulması amacıyla hazırlanan protokol ise oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu komisyon raporunun ardından konuşan CHP'li Meclis Üyesi Ahmet Cemil Balyeli ise şu ifadeleri kullandıı: "Kemalpaşa'nın ihtiyacı olan bir konudur. Buna kimsenin itirazı olduğunu düşünmüyorum. Katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum"