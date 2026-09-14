Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulamada su kaybının önüne geçmek ve verimliliği artırmak için 30 milyon liralık yatırımla ön ödemeli ultrasonik su sayacı projesini başlattı.

Kırsal bölgelerde kontrolsüz su kullanımının önüne geçerek modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen proje, 9 ilçedeki 11 sulama tesisinde eş zamanlı olarak uygulanıyor.

Toplam 947 akıllı sayacın montajıyla birlikte 21 bin 746 dönüm tarım arazisi kontrol edilebilir sulama altyapısına kavuşuyor.

Dönüm başından sabit ücret almayı sona erdiren yeni sistem sayesinde 2 bin 63 çiftçi ailesi sadece tükettiği su kadar ödeme yapacak. Uygulama ile tarımsal su kullanımında %35 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

"Gerçek tüketim üzerinden ücretlendirmenin yapıldığı adil bir sisteme geçiyoruz"

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, klasik sulama yönetiminin iklim şartları karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekerek;

"Ön ödemeli ultrasonik sayaç uygulamasını sadece teknolojik bir yatırım olarak görmüyoruz. Suyun her metreküpünü takip edip tüketimi ölçebildiğimiz, çiftçimizin yalnızca kullandığı suyun bedelini ödediği adil bir sistem oluşturuyoruz.

Dekar ve süre yönetiminin uygulandığı klasik sistemden, gerçek tüketim üzerinden ücretlendirmenin yapıldığı adil bir sisteme geçiyoruz.

Damla sulama ve diğer basınçlı sulama sistemleriyle birlikte kullandığımız bu uygulamanın, hem üreticilerimizin maliyetlerine hem de su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Amacımız, sadece yüzde 35 oranında tasarruf sağlamak değil. Projenin su kaynaklarının korunmasına da ciddi katkı sunacağına inanıyoruz.

Dokuz ilçedeki 11 sulama tesisinde, 21 bin 746 dekar alanda üretim yapan 2 bin 63 aileyi kapsayan bu çalışma, İzmir tarımının iklim değişikliğine karşı direncini artıracak önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

"İzmir tarımının geleceği ile su kaynaklarının geleceği ayrı düşünülemez"

Üngür, tasarruf ve su güvenliği vurgusu yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: "Daha az suyla, daha yüksek verimde üretim yaparak, İzmir tarımının devamlılığını sağlıyoruz. İzmir tarımının geleceği ile su kaynaklarının geleceği ayrı düşünülemez.

Bu yatırımı İzmir tarımının geleceğine ve su güvenliğine yapılmış önemli bir yatırım olarak görmüyoruz. İklim değişikliği ve tarımsal su yönetimini artık klasik yöntemlerle sürdürmek mümkün değil.

Bugün dünyada su yönetiminde temel yaklaşım; suyu kaynağından itibaren ölçmek, izlemek ve doğru zamanda, bitkinin ihtiyacı kadar kullanmak.

Türkiye’de kullanılan suyun çok büyük bölümünün tarımsal üretimde tüketildiğini düşündüğümüzde, en çok korumamız gereken alanın tarımsal sulama olduğu gayet açık.

Biz de İzmir’de bu dönüşümü teknoloji, modern sulama sistemleri ve üreticilerin katılımını birlikte ele alarak gerçekleştiriyoruz."

"Damla sulama suyun tasarruflu kullanılmasını sağlıyor"

Akıllı sayaçların kullanılmaya başlamasıyla birlikte sahada damla sulama altyapısının zorunlu olduğunu aktaran Selçuk Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayraktar;

"Damla sulama hem suyun tasarruflu kullanılmasını sağlıyor hem de mahsulün daha çabuk gelişmesini sağlıyor.

Öbür türlü mahsulü boğuyoruz. Nar ya da narenciyeye bol su verdiğimizde kurur. Suyun buraya gelip damlamayla verilmesi çok önemli.

Biz de çiftçimizi ona göre yönlendiriyoruz. ‘Damlama sistemini yap, suyu al’ diyoruz. Sayaç sisteminin kooperatiflere de katkısı çok önemli.

Sayaç sistemi olduğu zaman önce parayı ödüyorlar, kontörünü yüklüyoruz; sonra kullanmaya başlıyorlar. Diğer tesisleri de sayaç sistemine çevirirsek, o zaman değmeyin kooperatifin verdiği hizmete." dedi.

Üreticiler yeni modeli değerlendirdi

Bölgede üretim yapan çiftçiler, ölçüsüz sulamanın sona ermesi ve harcanan miktar üzerinden tarife uygulanması hakkında görüşlerini paylaştı.

"Ülke ekonomisine katkı sağladığımızı düşünüyoruz"

Selçuklu üretici Ali Akyüz, damla sulamaya geçişin hem toprağa hem de üretim masraflarına fayda sağladığını söyleyerek;

"Bizim için su hayattır. Bu proje ekonomik anlamda bizim için çok iyi oldu. Daha önce vahşi sulama yöntemiyle sulama yapıyorduk.

Bu da ister istemez su tüketiminin fazla olmasına neden oluyordu. Bu vesileyle damla sulama yöntemine geçtik. Ülke ekonomisine katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda daha verimli bir sulama yapıyoruz.

Sadece sulamak istediğimiz bölgeyi suluyoruz. Su tasarrufu ve yeraltı kaynaklarının doğru kullanılması açısından biz de bu tasarruf anlayışına uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkes kullandığı su kadar ödeme yapacak"

Arazi başına sabit ödemenin kaldırılmasının eşitlik sağladığını söyleyen Recep Arslan ise; "Su kaynakları açısından kaçak kullanımını önlemek adına bizim için çok iyi olacak.

Çiftçiye de çok faydası var. Daha önce dönüm hesabıyla herkes aynı parayı ödüyordu. Şimdi herkes kullandığı su kadar ödeme yapacak. Vahşi sulama olmayacak, her taraf damla sulama olacak.

Kaynakların korunması için vahşi sulamayı kaldırmamız lazım. Biz şu anda tamamen damla sulamaya geçtik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese bu yatırım için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kurulum yapılan ilçeler ve tesisler

İzmir genelindeki akıllı sayaç sayısını 1870'e çıkaracak olan 947 yeni akıllı sayacın kurulumun yapıldığı noktalar ise şu şekilde;

Aliağa Hacıömerli Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Bayındır Arıkbaşı Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Bergama Kozluca Sulama Tesisi,

Dikili Deliktaş Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Karaburun Parlak Sulama Tesisi,

Kemalpaşa Vişneli Sulama Tesisi,

Kemalpaşa Yukarıkızılca Sulama Tesisi,

Menderes Çatalca Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Menderes Yeniköy Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Seferihisar Payamlı Sulama Göleti Sulama Tesisi,

Selçuk Merkez YAS (Yeraltı Suyu) Sulama Tesisi.